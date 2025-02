La spettacolare colata lavica dell’Etna, sulla neve

Da circa una settimana in Sicilia è ricominciata l’attività eruttiva dell’Etna, e sui social network stanno circolando video piuttosto spettacolari della colata lavica in corso sulla montagna: la lava infatti sta avanzando sul suo pendio sud-orientale, facendosi spazio in mezzo alla neve. Lo spettacolo ha attirato decine di fotografi e curiosi, alcuni dei quali si sono avvicinati per osservare la colata con gli sci.

L’eruzione era cominciata sabato 8 febbraio e si è intensificata in particolare tra martedì e mercoledì. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sta controllando il suo andamento sia grazie a ricercatori sul campo, sia grazie a sistemi di monitoraggio satellitari.

Tra gli esperti che stanno seguendo la colata c’è il vulcanologo Boris Behncke dell’INGV Catania, che sta a sua volta condividendo video e foto sul suo profilo X. La bocca eruttiva si trova a 3.050 metri di altitudine, alla base del cratere Bocca Nuova, e la lava è avanzata fino a raggiungere una quota di 1.900 metri.

Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose. Per via delle ceneri prodotte dall’eruzione tuttavia l’aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura del settore aereo a est del vulcano almeno fino alle 19 di venerdì, ma senza restrizioni sui voli in arrivo o in partenza.

Già martedì sera Behncke aveva condiviso una foto della colata vista da casa sua, a Tremestieri Etneo, distante una ventina di chilometri dalla cima.