Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Valerio Clari ripercorre la storia della Striscia di Gaza, e racconta anche del dibattito intorno a un nuovo comprensorio sciistico in provincia di Bergamo; Luca Misculin parla della storia dell’estrema destra in Germania dalla fine della Seconda guerra mondiale; Alessandra Pellegrini De Luca racconta dei primi permessi per fare sesso in carcere, a Terni e a Parma; Mariasole Lisciandro spiega chi sono le due famiglie italiane dietro a tutte le principali operazioni bancarie degli ultimi mesi, e Rodolfo Toè l’importanza dei movimenti studenteschi nelle proteste contro il governo in Serbia.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Breve storia della Striscia di Gaza

Un riassunto di occupazioni, guerre ed embarghi in quella che Donald Trump dice di voler trasformare nella «Riviera del Medio Oriente»

L’estrema destra tedesca, negli ultimi ottant’anni

Dalla fine della Seconda guerra mondiale vari partiti hanno provato a emergere, senza davvero riuscirci: almeno fino all’arrivo di AfD

I primi permessi per fare sesso in carcere

Sono stati accordati a Terni e a Parma, dopo che un anno fa la Corte costituzionale aveva rimosso il divieto all’affettività in carcere

Le due famiglie da cui dipendono le sorti delle banche italiane

I Del Vecchio e i Caltagirone sono coinvolti nelle più importanti operazioni di questi mesi, e hanno un obiettivo in comune

Il futuro dei paesi di montagna passa ancora dallo sci?

Il dibattito è particolarmente acceso a Lizzola, in provincia di Bergamo, per il contestato progetto di un nuovo comprensorio con un traforo in quota

Nelle proteste in Serbia decidono tutto gli studenti

Hanno occupato decine di facoltà universitarie e ogni giorno si riuniscono in assemblea: criticano il presidente Aleksandar Vučić, ma vogliono tenersi fuori dalla politica tradizionale