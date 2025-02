Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Luca Misculin parla delle macerie che il Libano non sa dove mettere; Arianna Cavallo ripercorre com’è che Yotam Ottolenghi ci è entrato in cucina; Mariasole Lisciandro spiega perché la settimana lavorativa corta non è ancora per tutti; Isaia Invernizzi racconta come allo Sperone, il quartiere di Palermo, sia rimasta solo la scuola; e Gianluca Cedolin spiega quanto sia importante il ruolo del portiere nella pallamano.

Il Libano non sa dove mettere 10 milioni di metri cubi di macerie

Sono il risultato di mesi di bombardamenti israeliani

Come Yotam Ottolenghi ci è entrato in cucina

Lo chef israeliano è da anni tra i più influenti al mondo grazie ai suoi piatti e agli ingredienti tipicamente mediterranei, resi popolari con i ricettari e Instagram

La settimana lavorativa corta non è ancora per tutti

Serve una cultura manageriale ancora poco diffusa tra le aziende italiane più piccole e tradizionali

Allo Sperone è rimasta solo la scuola

In uno dei quartieri più complicati di Palermo l’istruzione è il modo più efficace per contrastare spaccio e criminalità, ormai radicati

Nella pallamano i portieri sono un po’ i protagonisti

Subiscono tanti gol e si beccano pallonate addosso – a volte in faccia – da pochi metri, ma il loro ruolo è importante e spesso premiato