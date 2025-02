Hamas ha liberato altri tre ostaggi israeliani, come previsto

Come previsto dagli accordi per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sabato mattina Hamas ha liberato altri tre ostaggi israeliani rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Si tratta di Ohad Ben Ami ed Eli Sharabi, presi in ostaggio dal Kibbutz Be’eri, e di Or Levy, che invece venne invece rapito mentre si trovava al festival musicale Supernova. Hanno rispettivamente 56, 52 e 34 anni.

In cambio della loro consegna, a breve Israele dovrebbe liberare a sua volta 183 prigionieri palestinesi. Sono tutti uomini e hanno tra i 20 e i 61 anni: alcuni erano stati incriminati per atti di terrorismo, mentre 18 erano stati condannati al carcere a vita. 111 erano arrestati nel corso degli ultimi 15 mesi di guerra.

I video girati sul luogo dello scambio mostravano decine di miliziani di Hamas schierati in una piazza di Deir al Balah, nella parte centrale della Striscia. Attorno alle 10 ora italiana sono stati raggiunti da una delegazione della Croce Rossa, incaricata di portare gli ostaggi agli elicotteri dell’esercito con cui verranno riportati in Israele. I tre ostaggi sono comparsi sul palco, dove i delegati della Croce Rossa e i miliziani di Hamas hanno firmato i documenti per lo scambio.

Lo scambio di sabato è il quinto di quelli previsti dagli accordi per il cessate il fuoco approvati lo scorso 19 gennaio. Prevedono tre fasi, la seconda è cominciata il 4 febbraio. Oltre alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani vivi in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi, durante la seconda fase dovrebbe anche avvenire il completo ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia. Nella terza fase Hamas dovrebbe consegnare i corpi degli ostaggi morti durante la prigionia e cominciare l’attuazione di un piano per la ricostruzione di Gaza (su cui le trattative sono invece tutte da definire).

Finora il cessate il fuoco ha retto e, al netto di qualche problema o ritardo, le sue condizioni sono state generalmente rispettate. Hamas ha riconsegnato 16 ostaggi israeliani e 5 thailandesi, mentre Israele ha già liberato 583 prigionieri palestinesi. Nella Striscia di Gaza si trovano ancora circa 70 ostaggi, di cui però si pensa che un terzo sia stato ucciso dai bombardamenti degli ultimi mesi o in altre circostanze. Hamas ha confermato la morte di alcuni di loro.

L’esito della seconda fase dell’accordo tuttavia è stato reso più incerto dalle dichiarazioni che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto in occasione della visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca martedì scorso: Trump ha detto che intende prendere il controllo della Striscia di Gaza, spostare la popolazione palestinese nei paesi arabi confinanti e trasformare la Striscia in una località turistica. Il piano – che ha evidenti problemi etici, legali e pratici – ha generato reazioni confuse e critiche da diverse parti, anche all’interno della sua stessa amministrazione.