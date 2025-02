Il governo ha detto che le persone spiate su WhatsApp in Italia sono state sette, e ha escluso la propria responsabilità

Mercoledì il governo italiano ha detto in una nota che le persone a essere state spiate in Italia su WhatsApp tramite un software della società israeliana Paragon Solutions sono state sette. Nei giorni scorsi Meta, società proprietaria di WahtsApp, aveva detto che la società israeliana aveva attaccato con un software di nome Graphite una novantina di persone che usano la sua applicazione in diversi paesi del mondo, tra cui attivisti e giornalisti.

Meta non aveva condiviso l’identità delle persone spiate, ma alcune di loro avevano detto pubblicamente di essere state avvertite: lo aveva fatto per primo il direttore del giornale online Fanpage, Francesco Cancellato, e in seguito l’attivista Luca Casarini, capomissione e uno dei fondatori della ong Mediterranea.

Le aziende che producono spyware offrono normalmente i propri software ai governi promuovendoli come servizi importanti per contrastare il crimine e proteggere la sicurezza nazionale: molte hanno sede in Israele, ma anche l’Italia è piuttosto attiva nel settore. Al momento non si sa quali governi siano responsabili delle attività di spionaggio con il software Graphite.

Nella nota pubblicata mercoledì il governo ha escluso che l’intelligence italiana sia stata responsabile dello spionaggio ai danni delle persone italiane coinvolte ha detto di aver chiesto all’Agenzia nazionale di cybersicurezza, l’ente governativo che si occupa della sicurezza informatica nazionale, di indagare sul caso.

Rappresentanti legali di Meta hanno detto all’agenzia che le utenze italiane interessate finora dallo spionaggio sono sette, ma non hanno comunicato i nomi delle persone coinvolte per motivi di privacy. Meta ha anche detto all’agenzia che tra gli utenti spiati, oltre a quelli italiani, ce ne sono di riconducibili a Belgio, Grecia, Lettonia, Lituania, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia.