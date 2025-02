Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Ginevra Falciani illustra il piano di Macron per ristrutturare il Louvre; Mariasole Lisciandro parla dei supermercati in Siria; Stefano Vizio racconta la volta che quasi non si fece uno dei concerti più famosi della storia del jazz; Ludovica Lugli dice dov’è arrivata la produzione di petrolio negli Stati Uniti; Giuseppe Luca Scaffidi racconta la storia perugina di Suze Rotolo e Bob Dylan; e Matteo Castellucci ipotizza che Olaf Scholz non sia poi così noioso.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

L’ambizioso piano di Macron per ristrutturare il Louvre

Tra le altre cose prevede un nuovo ingresso e lo spostamento della Gioconda: l’annuncio è arrivato dopo giorni di discussioni sulle pessime condizioni del museo

In Siria i supermercati si stanno normalizzando

Con la fine del regime di Assad sono tornati a vendere prodotti stranieri che fino a poco fa si trovavano solo di contrabbando

Uno dei più famosi concerti della storia del jazz rischiò di non farsi

Quando cinquant’anni fa Keith Jarrett vide il pianoforte che gli avevano preparato all’Opera di Colonia si rifiutò di suonare: per fortuna alla fine una 18enne lo convinse

La produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti è già ai massimi storici

Donald Trump ha dichiarato un’emergenza energetica nazionale, ma è un provvedimento soprattutto simbolico

La storia perugina di Suze Rotolo e Bob Dylan

Prima di finire su una delle copertine più famose della storia della musica lei fu studentessa dell’Università per stranieri e lui le fece visita in varie occasioni

Olaf Scholz non è così noioso, o almeno ci prova

In campagna elettorale sta cercando di ribaltare la sua immagine, troppo compassata, con un approccio più grintoso: potrebbe non bastare