Le foto della visita di Meloni in Arabia Saudita

Dal 25 al 27 gennaio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita ufficiale in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe e primo ministro del paese Mohammed bin Salman e ha firmato con lui un accordo di cooperazione tra Italia e Arabia Saudita. Non è chiarissimo cosa preveda l’accordo, i cui contenuti per ora sono stati annunciati in modo un po’ vago, ma in sostanza favorirà una maggiore collaborazione tra i due paesi, che si sono impegnati a organizzare insieme incontri internazionali e a definire nei prossimi tempi un piano di priorità condivise.

La visita di Meloni e l’apertura ad accordi con l’Arabia Saudita sono state molto criticate dalle opposizioni, così come i rapporti amichevoli con bin Salman. L’Arabia Saudita è un regime autoritario in cui vengono represse molte libertà fondamentali delle persone, soprattutto delle minoranze e delle donne. Negli ultimi anni bin Salman ha cercato di porsi come un leader più aperto, ma lo ha fatto con dichiarazioni e misure più che altro di facciata, mentre nei fatti ha continuato a governare il paese in modo autoritario.

Inoltre, secondo diverse indagini tra cui una dell’intelligence americana, bin Salman avrebbe ordinato l’omicidio del dissidente saudita Jamal Khashoggi. Diversi esponenti di opposizione hanno anche fatto notare che fino a pochi anni fa Meloni era molto critica nei confronti di bin Salman, soprattutto quando a elogiarlo era il suo predecessore Matteo Renzi.

Durante la visita Meloni ha avuto un colloquio di tre ore su temi di politica internazionale con bin Salman ad Al Ula, una piccola città in una valle desertica nella regione di Medina. Da questo incontro vengono le foto che più sono circolate della visita di Meloni, quelle in cui lei e bin Salman bevono un tè nel deserto in una struttura tendata di bin Salman.

Negli annunci ufficiali della presidenza del Consiglio si dice che l’accordo eleva «i rapporti bilaterali» tra Italia e Arabia Saudita «a un partenariato strategico». A parte le dichiarazioni d’intenti, gli effetti più concreti della visita di Meloni riguardano il fatto che sono stati annunciati grossi accordi economici, per un valore di circa 10 miliardi di euro, tra molte importanti aziende italiane sia pubbliche che private e società saudite. Con Meloni c’erano infatti anche alcuni dirigenti d’azienda che hanno partecipato a vari incontri.

Gli accordi più rilevanti – che valgono complessivamente 6,6 miliardi di euro – sono quelli stipulati da Sace, la società pubblica assicurativa e finanziaria che sostiene gli investimenti delle aziende italiane all’estero: l’obiettivo è favorire esportazioni e investimenti delle aziende italiane in Arabia Saudita. Tra le altre grosse aziende italiane che hanno fatto accordi con società saudite ci sono Leonardo, Fincantieri, Pirelli, Gewiss.

Sabato, prima di incontrare bin Salman, Meloni aveva fatto visita anche all’equipaggio della Amerigo Vespucci, la nave scuola della Difesa italiana che è in viaggio in giro per il mondo e in questi giorni era a Gedda, in Arabia Saudita appunto.