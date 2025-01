Micheál Martin, del partito centrista Fianna Fáil, è il nuovo primo ministro irlandese

Giovedì in Irlanda si è insediato il nuovo governo e Micheál Martin, leader del partito centrista Fianna Fáil, è stato nominato “Taoiseach”, cioè primo ministro. È stato votato dai deputati del suo partito, da quelli di Fine Gael (centrodestra) e da alcuni deputati indipendenti. La nomina di Martin era prevista mercoledì, ma la sessione era stata sospesa per le proteste dell’opposizione, il cui partito più forte è Sinn Féin, nazionalista e di sinistra. L’opposizione ha contestato la possibilità che i deputati indipendenti che sostengono il governo sedessero tra i suoi banchi: per via delle procedure del parlamento irlandese, questo avrebbe ridotto il tempo di parola dei partiti di opposizione.

Alle ultime elezioni Fianna Fáil era stato il partito più votato: con quasi il 22 per cento delle preferenze aveva ottenuto il numero di seggi più alto. Dopo una serie di negoziati era riuscito a formare un governo insieme a Fine Gael, con cui già governava dal 2020, e con un gruppo di deputati indipendenti (cioè quelli che non si erano presentati con nessun partito, che in Irlanda sono piuttosto numerosi: 27 su 174 seggi). La coalizione ha una maggioranza di 6 o 7 seggi alla camera bassa. Martin è leader di Fianna Fáil da quattordici anni ed è stato già primo ministro tra il 2020 e il 2022. L’incarico di primo ministro sarà a rotazione, come nello scorso mandato, e Martin resterà in carica fino a 2027 prima di cedere il ruolo a un esponente di Fine Gael.

