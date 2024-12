In Irlanda stanno contando i voti

In Irlanda si stanno contando i voti delle elezioni parlamentari di venerdì. L’assegnazione dei seggi, e quindi della vittoria, è un processo lungo anche per via del sistema elettorale proporzionale con preferenze trasferibili. A scrutinio ancora in corso i due partiti centristi al governo sono molto vicini: Fine Gael è al 20,7 per cento e Fianna Fáil al 21,5 per cento. Per il momento hanno superato Sinn Féin, al 18,7 per cento, il partito nazionalista di sinistra che è il più forte dell’opposizione ed era in testa nel primo exit poll, in cui i tre partiti erano sostanzialmente pari.

Sono stati assegnati 41 seggi sui 174 del Dáil Éireann, la camera bassa irlandese. Di questi 11 vanno a Fine Gael e 11 a Fianna Fáil, 8 a Sinn Féin e 11 ai partiti minori o agli indipendenti. Per avere la maggioranza servono almeno 88 seggi e la coalizione di centrodestra del primo ministro uscente Simon Harris, che è anche leader di Fine Gael, sembra poterne ottenere un’ottantina, se manterrà i livelli di consenso visti nella prima fase del conteggio. Parlando al seggio, Harris ha detto che tutto è ancora aperto.

Per ora tra i leader è prevalsa la cautela. Questi numeri rendono più probabile, secondo i media, una riproposizione della coalizione tra Fine Gael e Fianna Fáil, che nel 2020 si era formata tra partiti fino ad allora rivali dopo che Sinn Féin aveva vinto nel voto popolare senza avere però i numeri o le alleanze per esprimere un governo. Entrambi escludono qualsiasi collaborazione con Sinn Féin.

A seconda di quanti seggi avranno, i centristi dovranno scegliere – oltre al primo ministro, dopo che nella scorsa legislatura era stato espresso a turno da entrambi i partiti – a quali partiti minori allargare la coalizione, se non avranno la maggioranza. L’alternativa è cercare appoggi tra i deputati indipendenti.

I Verdi, loro alleati nel mandato appena finito, sono andati particolarmente male, e ridurranno i loro seggi (ne avevano 12). La loro perdita di consensi, attribuita anche alla partecipazione per 4 anni alla coalizione di governo, è un deterrente per gli altri partiti più piccoli.

I Socialdemocratici saranno probabilmente il principale dei partiti minori, e quindi quelli eventualmente decisivi per la formazione di un governo. I loro dirigenti si sono presi tempo, salvo ribadire alcune priorità politiche irrinunciabili e una generica disponibilità a «parlare con tutti i partiti».

Sabato la leader di Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha ribadito che vorrebbe provare a costruire una maggioranza alternativa di sinistra: oltre ai Socialdemocratici, con Laburisti, Verdi e People Before Profit. Non sembra che una maggioranza del genere possa però avere i numeri, sempre qualora ci fosse (e al momento è presto per saperlo) la volontà dei partiti a cui si rivolge. McDonald ha detto che ha detto che considera finito il sistema bipartitico di Fine Gael e Fianna Fáil, «consegnato al cestino della Storia». I leader di centrodestra hanno invece commentato che Sinn Féin ha ottenuto probabilmente meno consensi che nel 2020.

L’assegnazione dei seggi, come detto, è complicata del sistema elettorale proporzionale con preferenze trasferibili. Gli elettori possono cioè mettere in ordine di preferenza i candidati del loro collegio (ma non sono obbligati a farlo). Se il primo non viene eletto, il voto viene “trasferito” al secondo che hanno indicato e così via.

Le elezioni erano state convocate da Harris in anticipo sulla data prevista (febbraio) in una buona fase per il suo partito nei consensi, e mentre Sinn Féin era indebolito da diversi scandali. Durante la campagna elettorale però Fine Gael aveva dissipato il vantaggio nei sondaggi.

Nella giornata di sabato, i media hanno seguito con particolare attenzione lo scrutinio nel seggio di Dublino centro, dove era candidato il boss criminale Gerry Hutch, noto come “il monaco”. Hutch era stato arrestato a Lanzarote con l’accusa di riciclaggio, ma era stato scarcerato su cauzione (di 100mila euro), tra le altre cose. Ha qualche possibilità di farcela: è quarto dietro McDonald, il ministro delle Finanze e attuale presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe (di Fine Gael) e un deputato dei Socialdemocratici.