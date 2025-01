Benjamin Netanyahu dice che c’è un accordo sul rilascio degli ostaggi a Gaza

Nelle prime ore di venerdì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che i negoziatori di Israele e di Hamas si sono accordati sugli ultimi dettagli relativi a un accordo per il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Netanyahu ha parlato di un accordo sul «rilascio degli ostaggi», senza fare riferimenti al cessate il fuoco. È probabile però che l’accordo sia simile a quello già annunciato mercoledì, che prevede la sospensione dei combattimenti nella Striscia.

Se approvato definitivamente, il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore domenica 19 gennaio, anche se è ancora possibile che la data venga modificata. Netanyahu ha aggiunto che le famiglie degli ostaggi sono state informate del raggiungimento dell’accordo, e che il governo si sta preparando ad accoglierli.

Da giorni i negoziatori di Israele e Hamas sono riuniti a Doha, in Qatar, insieme ai mediatori di altri paesi tra cui appunto il Qatar e gli Stati Uniti. Un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia era già stato annunciato mercoledì sera, e ci si aspettava sarebbe stato approvato giovedì. Israele aveva però rimandato citando come motivazione alcune richieste aggiuntive fatte da Hamas. I rappresentanti di Hamas avevano negato di aver imposto nuove condizioni, ma in generale c’è poca chiarezza sul processo di approvazione dell’accordo nel gruppo, che ha diversi centri di potere sia dentro che fuori dalla Striscia.

Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, noto per le sue posizioni estremiste e ostili alla popolazione palestinese, ha minacciato di ritirare il proprio sostegno al governo se l’accordo verrà approvato. Ben Gvir ha descritto l’accordo come «sconsiderato» e «un regalo a Hamas», perché non permetterebbe la completa distruzione del gruppo, cosa che sia Ben Gvir che Netanyahu hanno spesso presentato come il fine ultimo della guerra. L’accordo è invece stato sostenuto da alcuni partiti di opposizione.

L’accordo annunciato mercoledì è diviso in tre fasi, prevede il rilascio graduale di tutti i circa 100 ostaggi ancora presenti nella Striscia, e il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia. I primi 33 ostaggi dovrebbero essere rilasciati nella prima fase, che dovrebbe durare 42 giorni.

La guerra nella Striscia di Gaza prosegue da oltre un anno: decine di migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti e dagli attacchi israeliani, e gran parte delle abitazioni e delle infrastrutture della Striscia è stata distrutta. Le negoziazioni per un cessate il fuoco andavano avanti da mesi, ma finora si sono sempre concluse con un nulla di fatto.