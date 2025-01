Israele ha detto che c’è stata una «crisi dell’ultimo minuto» sul cessate il fuoco

Giovedì mattina sono sorti dei problemi sull’accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, che poche ore prima era stato dato per concluso da tutti i governi che partecipano alle trattative, compreso quello statunitense. L’accordo è stato approvato mercoledì sera dai negoziatori di Hamas e di Israele riuniti a Doha, in Qatar. Deve però ancora essere approvato definitivamente dal governo di Israele: questa conferma, che mercoledì era data per scontata, oggi è meno sicura. Non è chiaro se la leadership di Hamas abbia approvato definitivamente la proposta.

Giovedì mattina l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che c’è stata una «crisi dell’ultimo minuto» perché Hamas avrebbe fatto delle richieste aggiuntive, che non erano previste nella versione dell’accordo approvata mercoledì. Il governo israeliano ha quindi rimandato una riunione, prevista per giovedì mattina, durante la quale avrebbe dovuto approvare definitivamente l’accordo.

Non è chiaro da dove vengano queste richieste di Hamas, e in generale c’è poca chiarezza sull’approvazione dell’accordo all’interno del gruppo. I negoziatori di Doha hanno detto che Hamas ha acconsentito al cessate il fuoco, e i rappresentanti del gruppo che si trovano in Qatar hanno negato di aver imposto nuove condizioni. Ma il gruppo ha vari centri di potere e la sua leadership è divisa tra persone fuori e dentro la Striscia di Gaza. Questi ultimi inoltre operano nei tunnel sotterranei, e sono molto difficili da raggiungere.

È possibile che queste difficoltà siano soltanto temporanee: l’accordo per il cessate il fuoco è stato annunciato come definitivo praticamente in tutto il mondo, ed è stato accolto positivamente sia dagli alleati di Israele (come gli Stati Uniti) sia da quelli di Hamas (come l’Iran). Farlo fallire adesso sarebbe un grave problema per tutte le parti.