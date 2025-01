Il piano per finanziare l’educazione affettiva in alcune scuole medie di Roma

Il comune di Roma ha annunciato un programma per finanziare l’educazione affettiva nelle scuole medie della città: incontri e lezioni sull’esplorazione delle emozioni, sui rapporti amorosi, sugli stereotipi, sulla violenza contro le donne e sull’importanza del consenso. L’Italia è uno dei pochi paesi europei in cui l’educazione affettiva non è obbligatoria per legge, e i programmi attualmente esistenti sono perlopiù gestiti internamente alle singole scuole, anche a seconda delle disponibilità economiche dei singoli istituti e comunque in maniera discontinua e frammentata.

Il programma stanzia 420mila euro affinché alcune scuole possano organizzarsi per introdurre programmi di educazione affettiva. A fine gennaio dovrebbe essere pubblicato un bando a cui possono partecipare tutte le scuole medie pubbliche dei quindici municipi della città.

Il bando sarà rivolto alle associazioni e agli enti attivi in questo campo, che dovranno contattare le scuole medie della città ed elaborare insieme i progetti per poi presentarli al comune, che li valuterà. Le scuole e le associazioni dei progetti selezionati verranno a quel punto invitate a partecipare a un’ultima fase di progettazione del percorso insieme al comune. Secondo i piani i programmi di educazione affettiva nelle scuole dovranno partire già nel corso di quest’anno scolastico e continuare in quello successivo.

Marilena Grassadonia, che al comune di Roma è a capo dell’ufficio per i diritti LGBTQ+ ed è tra le persone che hanno collaborato ad avviare l’iniziativa, ha spiegato che il bando è ancora in via di definizione, e che il primo obiettivo è avere almeno una scuola media per municipio coinvolta nel progetto, quindi 15 scuole in tutto. Ha aggiunto che nel caso in cui un municipio restasse scoperto, o perché il progetto non è stato approvato o perché non ne è stato presentato nessuno, verrà aperto un nuovo bando specifico per quel municipio. Se invece i fondi dovessero avanzare, l’idea è avviare progetti anche in più scuole per municipio (le scuole medie pubbliche nel comune di Roma sono centinaia).

Già oggi, comunque, le associazioni lavorano già sull’educazione affettiva nelle scuole: proprio perché non esiste una legge che la rende obbligatoria, ci sono scuole che contattano le associazioni per organizzare gli incontri, e in altri casi sono le stesse associazioni a contattare le scuole. Può succedere anche che siano gli studenti a contattare direttamente le associazioni per invitarle a partecipare ad assemblee e incontri autogestiti.

