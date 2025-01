Una donna austriaca è stata rapita in Niger

Una donna di nazionalità austriaca è stata rapita ad Agadez, in Niger, uno stato nella parte centro-settentrionale dell’Africa. L’informazione è stata confermata dal ministero degli Esteri austriaco. Non si sa ancora chi siano i responsabili del rapimento, che per ora non è stato rivendicato da nessun gruppo locale. Le autorità nigerine non hanno diffuso commenti. Secondo i media locali la persona rapita sarebbe Eva Gretzmacher, una donna di più 73 anni che vive in Niger da oltre vent’anni e che in passato aveva partecipato a vari progetti di sviluppo legati all’istruzione, alla salute e ai diritti delle donne.

Dal luglio del 2023 il Niger è governato da una giunta militare, che prese il potere con un colpo di stato. Nel paese e in tutta la zona del Sahel sono attivi vari gruppi islamisti e jihadisti.