In Venezuela la leader dell’opposizione è tornata allo scoperto

In Venezuela sono iniziate le proteste contro il nuovo mandato del presidente Nicolás Maduro, che si era attribuito la vittoria delle elezioni dello scorso luglio nonostante documentati brogli. La manifestazione principale è una marcia pacifica di centinaia di persone nella capitale del paese, Caracas: sta partecipando anche la leader dell’opposizione, María Corina Machado, che non appariva in pubblico dallo scorso 28 agosto, 133 giorni fa. L’insediamento di Maduro è il 10 gennaio.

Machado era stata costretta a nascondersi per il timore di venire arrestata dal regime di Maduro, che governa il Venezuela in modo autoritario dal 2013. «Non abbiamo paura», ha detto Machado giovedì.

Come Machado, è ricercato dalla polizia anche Edmundo González Urrutia, il candidato unitario dell’opposizione alle presidenziali (a Machado era stato impedito di partecipare) che da settembre si trova in esilio in Spagna. Il regime ha recentemente messo su di lui una taglia da 100mila dollari. Anche Urrutia intende tornare nel paese, per prendere il posto da presidente che secondo l’opposizione e la maggioranza dei paesi occidentali gli spetta, ed è in questo momento in viaggio per il Venezuela.

Negli ultimi mesi il regime aveva liberato centinaia di persone, in più occasioni, delle oltre 2mila fatte arrestare nelle proteste delle settimane successive alle elezioni, presentando la cosa come un segnale di distensione. Con l’avvicinarsi della cerimonia di insediamento, però, la repressione si è intensificata. Martedì è stato arrestato Enrique Márquez, un altro dei principali esponenti dell’opposizione, che si era candidato alle presidenziali come piano B qualora fosse stato squalificato anche González Urrutia. Oltre a Márquez, sono stati incarcerati decine di dirigenti e attivisti dei partiti d’opposizione.