Maduro è stato dichiarato vincitore in Venezuela, dopo un voto contestato

Il Consiglio elettorale del Venezuela ha detto che il presidente uscente Nicolás Maduro ha vinto le elezioni presidenziali che si sono svolte domenica nel paese. Su circa l’80 per cento dei voti contati Maduro ha preso il 51,2 per cento, mentre il suo principale rivale, Edmundo González, ha preso il 44,2 per cento. Prima e dopo la chiusura dei seggi, domenica sera, l’opposizione aveva parlato di diffusi brogli elettorali in tutto il paese, e aveva detto che avrebbe contestato un’eventuale vittoria di Maduro.

Maduro, che ha 61 anni, governa il paese in modo autoritario dal 2013: è a capo del Partito Socialista Unito del Venezuela ed è noto anche per la repressione del dissenso e per i brogli elettorali. Da tempo sta attraversando una grossa crisi di consensi, a causa soprattutto del pessimo stato dell’economia del paese.

Proprio per questo fino a pochi giorni fa i sondaggi davano in vantaggio il candidato di opposizione González, un ex ambasciatore di 74 anni che non era molto conosciuto. González era a capo della Piattaforma Unitaria Democratica (PUD), un’ampia coalizione che univa quasi tutti i partiti dell’opposizione, sia di centrodestra che di centrosinistra. I sondaggi indipendenti davano la Piattaforma Unitaria Democratica avanti di oltre 20 punti su Maduro.

La coalizione a sostegno di González aveva schierato migliaia di osservatori ai seggi di tutto il paese per poter controllare il corretto svolgimento del voto. Tuttavia un portavoce dell’opposizione ha detto che in molti seggi gli osservatori sono stati «costretti a andarsene», ed è stato quindi impossibile verificare che non ci fossero brogli.

