Foto e video dei grandi incendi a Los Angeles

Los Angeles, in California, è da tre giorni alle prese con cinque incendi che si sono sviluppati a partire da martedì e si sono estesi velocemente a causa del forte vento e di un basso livello di umidità: fra questi, due sono considerati gli incendi più devastanti della storia della città e al momento non sono sotto controllo. È previsto che continueranno anche durante la giornata di venerdì.

Al momento almeno cinque persone sono morte, oltre 2mila case sono state distrutte dal fuoco e più di 130mila persone sono state evacuate. Circa 300mila case e negozi sono rimasti senza elettricità.

Martedì si sono sviluppati tre incendi. Il primo è cominciato sulle colline di Pacific Palisades nella parte nord occidentale della città, e per questo è stato chiamato incendio Palisades. Il secondo e il terzo, l’incendio Hurst e l’incendio Lidia, si sono sviluppati poche ore dopo sulle colline dell’entroterra e nella zona nord. Mercoledì se ne sono sviluppati altri due: l’incendio Eaton, poco a sud del secondo e del terzo, e l’incendio Sunset, che si è sviluppato a Hollywood Hills, un’area del centro di Los Angeles famosa per l’industria cinematografica. Fra questi, solo l’incendio Lidia è parzialmente sotto controllo.

Un problema non da poco è la mancanza di acqua, oltre a quello della velocità a cui stanno avanzando gli incendi e del vento che, dopo essersi placato nelle ultime ore, dovrebbe rialzarsi in serata. Il dipartimento per l’Acqua e l’energia di Los Angeles ha detto che i serbatoi che alimentano gli idranti erano stati riempiti in tutta la città prima dell’inizio dell’emergenza, ma li sta esaurendo la grande quantità di acqua utilizzata per spegnere gli incendi in corso. Questo sta creando problemi alle squadre di vigili del fuoco che sono impegnate a tenere sotto controllo tutti i focolai più piccoli che stanno nascendo in altri punti della città, e che potrebbero degenerare se non supervisionati.

La gestione dell’acqua nello stato è un tema controverso da tempo: la maggior parte viene dalle regioni più piovose della California del nord, mentre le zone dove il consumo è maggiore sono quelle a sud, il che genera un ampio dibattito su quanta acqua il governo federale dovrebbe far arrivare da nord a sud.