Il grosso incendio a Los Angeles, in California

A Los Angeles, in California, si è sviluppato un grosso incendio che si è esteso molto rapidamente nel giro di poche ore, e per cui sono evacuate migliaia di persone in varie zone residenziali: al momento non ci sono notizie di persone morte.

L’incendio è divampato nella mattinata di martedì (ora locale) a Pacific Palisades, un ricco quartiere residenziale nella parte settentrionale della città, tra le montagne di Santa Monica e la zona costiera.

È iniziato vicino al Topanga State Park, una zona boschiva vicina alle montagne, e si è diffuso in maniera estramamente rapida per via dei venti molto forti in quel punto, che hanno raggiunto i 160 chilometri orari, combinati con un livello di umidità molto basso.

Si sono formati ingorghi di traffico per via delle molte persone che stanno cercando di lasciare quell’area ed è stata interrotta la corrente a migliaia di persone e in diverse contee, per limitare ulteriori estensioni dell’incendio. Sul posto ci sono centinaia di vigili del fuoco che cercano di riprendere il controllo della situazione.