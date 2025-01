È morto a 90 anni il noto giornalista sportivo Rino Tommasi

Mercoledì mattina è morto il giornalista sportivo Salvatore Tommasi, detto Rino, che aveva 90 anni e per molto tempo aveva raccontato lo sport sui giornali e in televisione. Esperto principalmente di tennis e boxe, aveva lavorato per diversi quotidiani come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Mattino, e per varie emittenti televisive. Su Canale 5 fu il primo direttore dei servizi sportivi, all’inizio degli anni Ottanta, poi passò a Telepiù, dove divennero molto note e apprezzate le telecronache di tennis fatte assieme a Gianni Clerici, morto due anni fa.

Per due volte, nel 1982 e nel 1991, fu premiato dall’ATP, il principale circuito tennistico maschile, come miglior scrittore di tennis dell’anno. Era esperto anche di altri sport, soprattutto americani, e aveva uno stile molto particolare, tanto autorevole quanto coinvolgente e ironico. Era inoltre molto attento e interessato all’utilizzo dei numeri e dei dati e anche un eccellente inventore di neologismi e nuove espressioni per raccontare lo sport.

(articolo in aggiornamento)