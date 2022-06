È morto Gianni Clerici, giornalista e grande esperto di tennis

Gianni Clerici, giornalista e grande esperto di tennis, sport di cui fu anche giocatore e telecronista, è morto lunedì a Bellagio, sul Lago di Como: aveva 91 anni. Dopo una breve carriera da giocatore in cui vinse diversi titoli nazionali nelle categorie giovanili, Clerici divenne famoso per i suoi scritti sul tennis, sport che arrivò a conoscere talmente a fondo da meritarsi, nel 2006, l’inserimento nella Hall of Fame internazionale, dove rimane tuttora l’unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli, vincitore di due Roland Garros.

In Italia divenne particolarmente celebre anche per le telecronache delle partite in coppia con Rino Tommasi. Scrisse inoltre per i quotidiani La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Repubblica e per il settimanale l’Espresso, oltre a una ventina di libri pubblicati dal 1965 al 2020.

Da alcuni anni Clerici non appariva in pubblico per via degli effetti di un ictus, ma aveva continuato a scrivere libri e articoli su Repubblica fino agli ultimi mesi del 2020. La notizia della sua morte è stata data proprio da Repubblica e da due suoi ex direttori, Ezio Mauro e Mario Calabresi.

Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto. (Un giorno mi portò con lui a Wimbledon e mi insegnò che il vero spettacolo erano i picnic sull’erba con fragole e panna). Buon viaggio Maestro pic.twitter.com/41UXKC8Z65 — Mario Calabresi (@mariocalabresi) June 6, 2022

Se n’è andato tra Roland Garros e Wimbledon. Ciao a Gianni Clerici, e al suo giornalismo di competenza, stile e classe — Ezio Mauro (@eziomauro) June 6, 2022

– Leggi anche: La Coppa Davis delle magliette rosse