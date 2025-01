Negli Stati Uniti sta nevicando davvero un sacco

Negli ultimi giorni una serie di abbondanti nevicate ha causato almeno cinque morti e molti disagi alla popolazione degli Stati Uniti, in particolare nel nordest: ci sono state centinaia di incidenti stradali, anche mortali, molte strade sono state chiuse a causa di neve e ghiaccio e diverse scuole hanno posticipato la riapertura, lasciando a casa centinaia di migliaia di studenti. Nelle ultime ore sono stati cancellati più di 2mila voli aerei in tutto il paese e quasi 9mila hanno subìto ritardi. Secondo il sito di monitoraggio PowerOutage.us almeno 190mila persone sono al momento senza energia elettrica.

Le nevicate sono cominciate nel fine settimana e si sono concentrate soprattutto sugli stati del nord-est, dove le temperature sono state tra i 7 e i 14 °C più basse rispetto alla media stagionale. Il gelo ha colpito anche alcuni stati del sud normalmente molto più caldi, come il Texas o la Georgia, mentre già lunedì altri hanno dichiarato lo stato di emergenza: il Kansas, uno dei più colpiti, e poi il Missouri, il Kentucky, la Virginia, il West Virginia e l’Arkansas, così come alcune parti del New Jersey. Secondo il servizio nazionale di monitoraggio del meteo, le nevicate e il gelo dovrebbero continuare almeno per tutta la giornata di martedì.