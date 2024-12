La Finlandia ha sequestrato una petroliera che potrebbe essere coinvolta nella rottura del collegamento elettrico con l’Estonia

Giovedì la Finlandia ha sequestrato una nave petroliera ritenendo che possa aver danneggiato il collegamento elettrico Estlink 2 con l’Estonia, che mercoledì aveva smesso di funzionare. Robin Lardot, direttore della principale agenzia di intelligence del paese, ha detto che le autorità stanno trattando l’evento come un «sabotaggio grave».

La nave, chiamata Eagle S, è registrata nelle Isole Cook (uno Stato composto da 15 piccole isole nell’Oceano Pacifico) ed era partita da San Pietroburgo, in Russia, in direzione di Porto Said, in Egitto: per questo motivo il capo dell’agenzia doganale finlandese, Sami Rakshit, ha detto di ritenere che la nave faccia parte della cosiddetta “flotta fantasma” della Russia, un gruppo di navi usate per operazioni clandestine di trasporto di petrolio per aggirare le sanzioni che molti stati hanno imposto dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Giovedì l’Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni ha detto inoltre che i cavi danneggiati sono in totale quattro: oltre a Estlink 2, è stato danneggiato anche un altro collegamento con l’Estonia, un collegamento con la Svezia e uno con la Germania. Anche su questi episodi sono in corso delle indagini. Negli ultimi mesi sono stati diversi i collegamenti elettrici fra paesi europei che sono stati danneggiati o tagliati: un numero crescente di politici europei, fra cui il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, ha iniziato a descrivere questi eventi come azioni di sabotaggio da parte della Russia contro i paesi dell’Unione Europea e della NATO.