Un collegamento elettrico tra Finlandia ed Estonia ha smesso di funzionare

Fingrid, l’azienda statale finlandese che opera la rete elettrica nel paese, ha detto che la trasmissione di elettricità tra la Finlandia e l’Estonia attraverso il collegamento Estlink 2 è attualmente interrotta a causa di un guasto di origine per ora ignota. L’interruzione è cominciata mercoledì alle 12:26, ed è stata subito commentata dal primo ministro finlandese Petteri Orpo, che ha sottolineato che il guasto non influisce in modo determinante sulla fornitura di energia elettrica del paese. Arto Pahkin, operations manager di Fingrid, ha detto però che «Estlink 2 è un collegamento importante, come tutti i collegamenti transfrontalieri. Per garantire il funzionamento efficace della rete elettrica europea è fondamentale che rimangano tutte in funzione». L’altro collegamento tra Finlandia ed Estonia, Estlink 1, funziona normalmente.

Nel suo comunicato Fingrid dice che «non si può escludere la possibilità di un sabotaggio»: a fine novembre erano già stati danneggiati due cavi sottomarini per le telecomunicazioni che collegano la Finlandia con la Germania, la Svezia e la Lituania.