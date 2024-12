Sta arrivando

Una delle tradizioni natalizie del Post è quella di raccogliere le migliori fotografie da diversi luoghi del mondo in cui ci si sta preparando all’arrivo del Natale, per entrare un po’ nell’atmosfera. C’è il coro della cattedrale di St Paul, a Londra, che fa le prove per la messa di Natale, alcune danzatrici del Kenya a un balletto natalizio in una baraccopoli, e poi diverse persone vestite da Babbo Natale che portano regali ai bambini, che siano di una comunità fluviale dell’Amazzonia o di un quartiere povero di Bogotá. Poi foto da Gerusalemme e da Betlemme, ma anche dal Libano, dove un uomo in una chiesa distrutta dagli attacchi aerei israeliani suona comunque le campane dopo aver decorato l’albero. Ci sono fotografie di tradizioni longeve e sentite come la lotteria di Natale per gli spagnoli, il classico albero del Rockefeller Center di New York, o i mercatini natalizi di Vienna; ma anche festeggiamenti diversi dal solito, come quello di una ragazza siriana che a una festa natalizia tiene in mano la nuova bandiera della Siria. E poi c’è una fotografia di Babbo Natale, in partenza dalla Lapponia finlandese.