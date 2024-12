Un regalo di Natale al giorno: -3

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Se a questo punto vi state maledicendo pensando ai regali di Natale che avreste dovuto fare e non avete ancora fatto, il regalo di oggi potrebbe una buona soluzione, e non prevede di sgomitare nei negozi. Una gift card non sarà il regalo più originale o personalizzato del mondo, ma potete comunque scegliere un negozio o un servizio che sapete che verrà apprezzato. Se poi cercaste idee in più, potete recuperare la lista che avevamo fatto l’anno scorso, che va da quelle che vanno bene per tutti, come quella di Amazon, a quella per un sito di prodotti fatti a mano.

Per leggere

Quest’anno i consigli sui libri da comprare non sono mancati, ma se non siete riusciti a trovare qualcosa che faccia al caso vostro o se fosse troppo tardi per provarci, le gift card di catene come Feltrinelli, Libraccio e IBS sono solitamente apprezzate da lettrici e lettori. Le grosse librerie però non sono le sole a vendere gift card: è probabile che le abbia anche la libreria indipendente frequentata e apprezzata dalla persona a cui volete fare un regalo. Per esempio Todo Modo, a Firenze, se n’è inventata una particolare, fatta a forma di metro da sarto del valore di un euro al centimetro: si può comprare da un metro (per 100 euro) o da un metro e mezzo (per 150 euro). Se non ve la sentite di scegliere una libreria ma vi piace l’idea di sostenere i negozi indipendenti c’è la gift card di Bookdealer, il servizio di consegna online che permette di acquistare libri dalle librerie e riceverli a casa.

Per vestiti vintage e su misura

Un’idea un po’ più personalizzata è un buono per farsi fare qualcosa su misura, come una camicia. Tra le tantissime sartorie che offrono questa possibilità (controllate quelle della vostra città), ve ne consigliamo una a Milano, la camiceria Olga, che pur avendo cambiato gestione di recente continua a fare le cose come una volta. Un’altra gift card che può diventare qualcosa di “unico” è quella di un negozio vintage, come Humana Vintage che dà modo di comprare solo online, o Cavalli e Nastri e Pifebo, che possono essere usate sia online che nei negozi rispettivamente di Milano e Roma.

Da spendere al cinema

Più che una gift card, quelli venduti dai cinema sono dei carnet di biglietti. Anche in questo caso, come per le librerie, sono tanti i cinema che offrono la possibilità di regalare abbonamenti e biglietti. Per chi vive a Milano consigliamo per esempio l’Anteo e il Beltrade (con opzioni di spesa diverse), e per Roma il Troisi, che hanno programmazioni molto curate. Altrimenti potete optare per le gift card delle grandi catene come Uci Cinemas e The Space Cinema, a seconda della comodità e della distanza da casa della persona che la riceverà.





Per cose di sport

Il negozio di riferimento per chi volesse regalare qualcosa di sportivo senza sapere esattamente cosa è Decathlon, che per Natale permette di fare gift card con un valore tra i 10 e i 500 euro. Se invece cercate qualcosa di più specifico, come biciclette o accessori per biciclette – che sono sempre difficili da scegliere – potete optare per un voucher da spendere in negozi specializzati. Potete dare un’occhiata per esempio a Rossignoli, storico negozio di bici di Milano, che ha gift card tra i 25 e i 500 euro, o Cingolani, che permette di fare un buono da cinque a mille euro, o a Evolution Bikes, che ha buoni da 50 a 100 euro.

Un po’ per tutto

Ormai sono tantissimi i marchi e i negozi che offrono la possibilità di comprare una gift card. Tra i marchi di cui vi abbiamo parlato in passato, perché ne apprezziamo particolarmente la qualità o il design, ci sono per esempio il francese Bangla Begum, che fa gioielli molto massimalisti un po’ anni Ottanta; Rifò, l’azienda di Prato che crea maglieria con lana e cashmere riciclati; o Espressoh, un marchio di trucchi molto usato dalle redattrici a cui piace ottenere un effetto naturale.

Per prodotti di bellezza e benessere

Un regalo apprezzato, soprattutto da chi si lamenta spesso di avere un lavoro o una vita stressante e sempre di corsa, sono gli ingressi alle terme o i massaggi. In Italia gli impianti termali sono tantissimi e molti di questi offrono pacchetti regalo pensati apposta per Natale. Solitamente si può scegliere se comprare un massaggio o un trattamento specifico, o solo un ingresso. Tra quelle più conosciute vi consigliamo la gift card di QC Terme, che ha diverse sedi sparse per nord e centro Italia, le Terme di Sirmione, sul Lago di Garda, e le Terme di Saturnia, in Toscana. Ognuno di questi stabilimenti offre pacchetti a prezzi differenti. Se volete osare con qualcosa di nuovo, a Milano in primavera apriranno le terme De Montel, costruite sulla struttura di una vecchia scuderia e si possono già comprare i biglietti.

