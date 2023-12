Un regalo di Natale al giorno: -11

Da qualche anno, quando arriva dicembre, la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove – di vecchie ne abbiamo già moltissime – e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Pubblichiamo quindi un regalo di Natale al giorno ogni giorno fino al 24 dicembre, e mandiamo una newsletter tutti i venerdì e i martedì con link agli articoli e altri consigli. Se il regalo di oggi non fa per voi, ci riproviamo domani. Poi se proprio non ne venite a capo, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Regalare un trucco – un rossetto, un ombretto, uno smalto – è solitamente una buona idea se sapete che la persona a cui volete fare una sorpresa fa abitualmente uso di queste cose. Il problema è che per andare incontro ai desideri di una persona così serve sapersi muovere con cognizione tra gli espositori di una profumeria (reale o virtuale che sia), scegliere il prodotto giusto, conoscere un po’ cosa va di moda e sapere cosa sta bene a chi lo userà. I trucchi del marchio che consigliamo oggi permettono di aggirare tutti questi problemi: perché non richiedono particolari conoscenze per essere scelti (il catalogo è molto ridotto) e perché avendo un effetto visibile ma naturale è difficile che non piacciano. Inoltre abbiamo la dimostrazione che riescono a entusiasmare anche chi non è appassionata e mette sempre le stesse due cose da tutta la vita. E profumano di caffè.

Espressoh è un marchio italiano che esiste dal 2018 e si è fatto conoscere velocemente grazie soprattutto alla sua comunicazione efficace sui social, che gira intorno a un ideale di bellezza “acqua e sapone” molto di moda da qualche anno. A parte la comunicazione però i suoi prodotti piacciono molto a chi li usa – tra cui svariate redattrici del Post – perché banalmente funzionano bene al loro scopo e sono facili da usare.

Per esempio una novità recente è il loro bronzer: Oh.Sole Mio. Per chi non ha idea di cosa voglia dire “bronzer”: è una specie di tubetto di tempera che contiene una pasta che spalmata in piccole quantità sulle guance diventa polvere e dà un colorito abbronzato estremamente naturale. Il motivo per cui ha riscosso da subito molto entusiasmo è che si distribuisce facilmente e velocemente col dito e l’effetto è visibile, ma senza che faccia contrasto con il colore della pelle come succede spesso con altri prodotti. C’è solo in due colori, uno più chiaro e uno più scuro, quindi non dovrebbe essere difficile sceglierlo. Costa 23 euro.

Il loro prodotto più famoso invece è probabilmente il Glassy (23 euro): un gel trasparente che si colora di rosa quando viene messo sulle guance. Sul naso crea quell’effetto di sole appena preso e in generale dà un aspetto luminoso alla pelle. Il Glassy e Oh Sole Mio si possono regalare e mettere insieme, come mostrato in questo video, ma anche separatamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da espressoh (@espressoh_)

Un altro prodotto che abbiamo provato e ci sentiamo di consigliare è il correttore (23 euro) per le occhiaie: ha una formula piuttosto leggera, che permette di applicarlo con le dita anziché con pennelli o spugnette. Anche questo ha un effetto naturale, quindi la coprenza non è altissima, ma camuffa bene sia le occhiaie che i piccoli rossori da brufoli. Una redattrice dice che la cosa che apprezza di più è che una volta applicato non si infila nelle rughette degli occhi, col risultato che «non segna e non dà un effetto polveroso e vecchio».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da espressoh (@espressoh_)

Infine, per chi preferisce qualcosa per le labbra: il bOhlmy (16 euro) è un lucidalabbra (anche questo in due colori) che è stato definito da una redattrice «appiccicosino il giusto», nel senso che dà l’effetto lucido che ci si aspetta ma senza impastare le labbra come fanno alcuni. Oppure c’è questo metà-rossetto-metà-lucidalabbra (16 euro) che non è coprente e quindi si può mettere anche senza guardarsi allo specchio, ma dà un leggero colore alle labbra e le ammorbidisce. La tonalità più gettonata in redazione è “vino”, ma ce ne sono altre tre.

La spedizione è gratuita sopra i 49 euro di spesa e solitamente le consegne vengono fatte nell’arco di pochi giorni. Infine, se stavate pensando di regalare il Glassy e il BOhlmy, sappiate che per il periodo natalizio Espressoh li vende in una scatolina di latta insieme a 30 euro (9 in meno che a comprarli separati).

