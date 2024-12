Un regalo di Natale al giorno: -4

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Siamo arrivati a quel momento del conto alla rovescia in cui è molto difficile trovare qualcosa da comprare online che possa realisticamente arrivare in tempo: quello di oggi quindi è un regalo che si può fare anche senza doverlo ricevere a casa. È una versione più di nicchia di questa lista di riviste dell’anno scorso, che comunque vi consigliamo di guardare. Sono abbonamenti a riviste e newsletter che possono piacere a persone con passioni molto precise, e su cui garantiamo perché in redazione le abbiamo ricevute e lette con piacere. Alcune sono in inglese, quindi assicuratevi prima che la persona che le riceverà lo legga senza fatica.

Per appassionate di moda

Old Fashioned è la newsletter mensile (in inglese) di Ruby Redstone, storica del costume e giornalista di moda newyorkese. Ogni numero è diverso e racconta un tema unendo storia della moda, moda contemporanea e design. Redstone parte per esempio da un capo che è stato visto molto in passerella, come i pantaloncini di lana, e ne ricostruisce la storia (inserendo immagini d’epoca e di scampoli di tessuto), i vari modi in cui è stato indossato in sfilata e suggerimenti su come indossarlo. Gli abbonati riceveranno anche una seconda newsletter al mese, The Wardrobe (Il guardaroba), con una serie di abbinamenti interessanti, consigli per gli acquisti, link vari a negozi di antiquariato e interviste. L’abbonamento base costa 7 euro al mese o 75 euro all’anno e si regala da qui. Esiste anche un abbonamento più costoso, da 120 euro, che permette di ricevere a casa anche una specie di mini-rivista cartacea, ma non è possibile regalarlo, ci si può solo iscrivere direttamente (quindi il destinatario riceverebbe la prima mail nel momento in cui lo iscrivete. Valutate voi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RUBY REDSTONE (@rubyredstone)

Per chi vuole capire meglio l’economia

Eco è una rivista mensile suggerita dal desk Economia del Post. È un progetto editoriale nato poco meno di un anno fa e diretto da Tito Boeri (ex presidente dell’Inps e direttore del dipartimento di Economia dell’università Bocconi): in ogni numero approfondisce un tema, dalla scuola, al debito pubblico, all’immigrazione e lo fa in modo divulgativo, «non noioso», tramite l’intervento di esperti e accademici, con dati e studi scientifici. L’abbonamento annuale cartaceo costa 65 euro, mentre quello digitale 49 (li trovate qui).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri (@eco.di.economia)

Una posta del cuore

Heather Havrilesky, scrittrice e columnist, scrive Ask Polly da 12 anni: prima era una rubrica fissa che negli anni si è spostata su diverse testate come The Cut del New York Magazine, poi dal 2021 è diventata una newsletter con oltre centomila iscritti. Ne esce almeno una alla settimana ed è una sorta di posta del cuore: in ogni newsletter Havrilesky risponde a una mail ricevuta da un lettore o una lettrice con consigli e racconti di esperienze personali. La redattrice del Post che la legge apprezza in particolare il fatto «che dà sempre molti spunti di riflessione ed è un po’ come una seduta di terapia». È un regalo adatto a chi capisce bene l’inglese e ama leggere le storie personali. Si regala da qui, a 7 euro al mese o 47 euro all’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ask Polly / Heather Havrilesky (@realaskpolly)

Per appassionati di design

Snake è una newsletter che si occupa di tutto quello che riguarda l’acquisto di cose di design: mobili, libri, accessori e oggettistica, all’asta. Esce da dieci anni ed è scritta da Sami Reiss, scrittore canadese che oggi vive a Brooklyn e che ha collaborato con diverse testate come GQ, Wall Street Journal, ESPN e Ssense. Rispetto alle newsletter mensili gratuite – che propongono oggetti all’asta, approfondimenti su designer e consigli su come si fanno le offerte e come si vincono i lotti – l’iscrizione a pagamento offre settimanalmente una selezione ulteriore di mobili o oggetti suddivisi per fasce di prezzo, approfondimenti periodici su architetti e artisti non molto conosciuti e interviste. L’abbonamento costa 8 euro al mese o 75 euro all’anno e si può fare qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sami Reiss (@samisreiss)

British journal of photography

Il primo numero del British journal of photography è uscito nel 1854 con i contributi di scrittori come Arthur Conan Doyle e George Bernard Shaw. È una rivista trimestrale dove vengono pubblicati da oltre cent’anni servizi fotografici di qualità corredati da articoli che li spiegano e raccontano la storia che c’è dietro oltre al lavoro del fotografo per realizzarli. Lo consiglia una persona del Post che si è abbonata qualche tempo fa perché aveva l’ambizione di imparare a fare bene le foto, «guardandone di bellissime», ma anche per capire «il progetto che c’è dietro a un servizio fotografico». L’abbonamento digitale costa 7 euro all’anno, mentre quello annuale costa 27 euro all’anno, e si fanno qui.

View this post on Instagram A post shared by British Journal of Photography (@bjp1854)

Ne vuoi ancora?

– Se volete altre idee per regalare abbonamenti a riviste, potete guardare quelli che vi abbiamo proposto l’anno scorso.

– Qui trovate tutti i regali di Natale proposti dal Post.

– Qui potete regalare un abbonamento a un giornale speciale, per noi.

****

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.