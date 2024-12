Israele ha approvato un piano per raddoppiare il numero di coloni nelle alture del Golan

Domenica il governo israeliano ha approvato un piano per raddoppiare i coloni che abitano nelle alture del Golan, altopiano di circa 1.800 chilometri quadrati occupato dall’esercito israeliano nel 1967, dopo averlo sottratto al controllo della Siria. Attualmente le alture sono abitate da circa 50mila persone, divise tra 30mila israeliani – i cui insediamenti sono considerati illegali dalla comunità internazionale – e 20mila siriani, la maggior parte dei quali drusi.

Le alture del Golan sono state occupate militarmente da Israele nel 1967 durante la guerra dei Sei giorni, dopo averle sottratto al controllo della Siria. Hanno da sempre una grande importanza, che si è accentuata con l’inizio della guerra in Medio Oriente in quest’ultimo anno. La sistemazione attuale delle alture del Golan fu decisa tramite un accordo negoziato dall’ONU nel 1973 (dopo un’altra guerra, quella dello Yom Kippur), che prevedeva che tra il territorio occupato da Israele e la Siria fosse creata una “zona cuscinetto” di circa 400 chilometri quadrati, che sarebbe stata pattugliata dalla missione UNDOF (Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite) per evitare conflitti tra le due parti.

Dopo la fine del regime del dittatore siriano Bashar al Assad, l’esercito israeliano ha approfittato del momento di instabilità per occupare parte della zona cuscinetto: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l’occupazione una misura «temporanea difensiva» che sarà mantenuta «finché non sarà trovato un accordo adeguato».