I principali quotidiani nazionali in prima pagina danno conto delle difficoltà della maggioranza a mettersi d’accordo sugli emendamenti alla legge di bilancio, la principale misura economica dell’anno con cui il governo decide come spendere i soldi per l’anno successivo: le discussioni intorno a questi emendamenti potrebbero compromettere l’obiettivo della presidente del Consiglio di approvare la legge di bilancio entro Natale. Sui giornali parla anche di Atreju, l’evento annuale organizzato da Fratelli d’Italia, dove è stato ospite il presidente argentino Javier Milei, e di un discusso emendamento, sempre alla legge di bilancio, che prevede l’aumento dello stipendio dei ministri non eletti in parlamento. Almeno sulle prime pagine, le notizie di esteri sono poche o poco in risalto, nonostante non manchino gli spunti.