In Guinea molte persone sono morte durante gli scontri che ci sono stati dopo una partita di calcio

Domenica in Guinea, paese dell’Africa occidentale, molte persone sono morte durante gli scontri che ci sono stati dopo una partita di calcio giocata nella città di N’Zérékoré, la seconda più grande del paese dopo la capitale Conakry. Secondo quanto raccontato dai media locali, le violenze sono cominciate dopo che i tifosi della squadra ospite, della città di Labé, hanno invaso il campo e cominciato a lanciare pietre contro l’arbitro, per contestare una sua decisione. La polizia, a quel punto, ha risposto caricando i tifosi e sparando contro di loro gas lacrimogeni. Non si sa con precisione il numero ufficiale dei morti: l’agenzia di stampa AFP, che cita fonti ospedaliere locali, ha detto che ci sarebbero «decine di morti», e un medico del posto ha parlato addirittura di circa 100 morti.