L’incidente vicino al parco di Yellowstone

Nella serata di giovedì 1° maggio sette persone sono morte in un incidente stradale tra un pick-up e un pulmino con a bordo dei turisti vicino al parco nazionale di Yellowstone, in Idaho, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Fonti del ministero degli Esteri italiano hanno confermato che tra i morti c’è anche una donna italiana, la cui identità non è stata resa nota.

L’incidente è avvenuto verso le 19:15 (le 3 di notte di venerdì in Italia) vicino al lago Henrys, una meta turistica molto popolare. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo lo scontro: a bordo del pulmino c’erano 14 persone, sei delle quali sono morte. È morto anche l’autista del pick-up, Isaiah Moreno, un uomo di 25 anni del Texas. Per ora è l’unica persona a essere stata pubblicamente identificata.

L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha scritto che tra le persone coinvolte ci sono cinque cittadini cinesi. Ha citato come fonte il consolato cinese a San Francisco, ma l’informazione non è stata ancora confermata.

Subito dopo l’incidente sul posto sono arrivate ambulanze e soccorritori, e la strada è rimasta chiusa per quasi sette ore.