L’esercito della Guinea sostiene di aver portato a termine un colpo di stato

Domenica Mamady Doumbouya, un dirigente dell’esercito della Guinea, paese dell’Africa occidentale, ha detto di aver sciolto il governo del presidente Alpha Conde, annullato la costituzione e chiuso tutte le frontiere aeree e di terra, portando a compimento il colpo di stato iniziato la mattina del giorno stesso. Le notizie dalla Guinea sono ancora poche e confuse, e l’effettiva riuscita del golpe è ancora da confermare.

Doumbouya ha annunciato l’avvenuto colpo di stato in televisione, circondato da altri otto soldati e avvolto nella bandiera nazionale della Guinea.

Il colpo di stato era iniziato la mattina di domenica, quando si erano sentiti una serie di colpi di pistola vicino al palazzo presidenziale nella capitale Conakry. Nelle ore successive, sui social network sono circolati video del presidente Conde circondato da soldati all’interno di una stanza del palazzo.

Il tentativo di colpo di stato è avvenuto circa una settimana dopo che il Parlamento guineano aveva approvato una variazione del bilancio nazionale per aumentare le spese parlamentari e della presidenza, e allo stesso tempo una riduzione dei fondi per le forze dell’ordine come polizia ed esercito. La Guinea è un paese piuttosto instabile dal punto di vista politico e militare, e non è la prima volta che Conde – che era al suo terzo mandato – subisce un tentativo di colpo di stato.