Alla COP29 non si sono trovati abbastanza soldi

Nella notte tra sabato e domenica, passate le 2 del mattino, alla COP29 di Baku in Azerbaijan è stato trovato un faticoso e contestato accordo sui nuovi impegni condivisi a livello internazionale per contrastare il cambiamento climatico.

La COP29 è la più importante conferenza annuale delle Nazioni Unite per il contrasto al cambiamento climatico, e l’accordo è stato contestato duramente da buona parte dei paesi partecipanti, soprattutto quelli più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico, perché ritenuto troppo poco ambizioso o addirittura fatto in malafede.

Come previsto fin dall’inizio dal paese ospite di quest’anno, l’Azerbaijan, l’accordo ha riguardato soprattutto la questione della finanza climatica, cioè gli aiuti economici con cui i paesi più ricchi e storicamente responsabili per le emissioni di gas serra, quelli che causano il riscaldamento globale, si sono impegnati a sostenere quelli meno sviluppati dal punto di vista economico. L’accordo prevede circa 1.300 miliardi di dollari (124 miliardi di euro) di aiuti all’anno, ma di questi soltanto 300 miliardi arriveranno nella forma che è più necessaria, cioè come contributi e prestiti a basso interesse da parte dei paesi sviluppati.

Tutti gli altri soldi dovranno essere raccolti in maniere più incerte e parzialmente ancora da decidere, per esempio da finanziatori privati, aziende, tasse sull’aviazione e altro: tutti fondi che di fatto devono essere ancora stanziati e definiti.

È questa offerta di 300 miliardi ad essere stata ritenuta inadeguata da buona parte dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico, che nella giornata di sabato hanno espresso così nettamente la propria contrarietà che a un certo punto si era temuto che la COP29 si sarebbe conclusa senza un accordo: era successo soltanto una volta in precedenza, alla COP6 del 2000.

L’accordo è stato infine raggiunto, ma come detto è stato complessivamente ritenuto insufficiente rispetto agli obiettivi della conferenza. Chadni Raina, la delegata dell’India, ha detto che «il documento conclusivo non è nient’altro che un’illusione ottica» e che il suo paese non può sostenerlo. Mohamed Adow, direttore del centro studi Power Shift Africa, ha detto al Guardian: «Questo summit è stato un disastro per il mondo in via di sviluppo. È un fallimento per la popolazione e per il pianeta da parte dei paesi ricchi che sostengono di prendere sul serio il cambiamento climatico».