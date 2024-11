Il PD ha corretto in corsa la campagna elettorale in Umbria: e ha fatto bene

Che fosse opportuno correggere qualcosa, nella strategia comunicativa del Partito Democratico in Umbria, i collaboratori di Elly Schlein se ne sono accorti a metà ottobre. È stato in quel momento che Flavio Alivernini, il portavoce della segretaria che le fa anche un po’ da consigliere politico ed è diventato negli ultimi mesi sempre più centrale nel definire la strategia del partito, ha pensato che occorreva cambiare un po’ il tono e i contenuti della campagna elettorale di Stefania Proietti, la candidata presidente designata dal centrosinistra per le regionali umbre che lunedì ha vinto le elezioni.

Alivernini ha deciso che fosse opportuno concentrarsi su un tema specifico, tra i molti che stavano alimentando il dibattito politico locale, e cioè la sanità. E nel farlo, ha ritenuto di chiedere un aiuto a Marco Agnoletti, un altro esperto di comunicazione politica. In quel momento, i sondaggi non erano rassicuranti per il centrosinistra umbro. Se alla fine dell’estate le rilevazioni effettuate da vari istituti evidenziavano un distacco di oltre cinque punti di Proietti sulla presidente uscente e ricandidata del centrodestra Donatella Tesei, nel corso delle settimane quel vantaggio s’era andato riducendo. Quando Alivernini ha deciso di coinvolgere Agnoletti, a quest’ultimo era arrivata voce che tra i giornalisti umbri girassero sondaggi che davano addirittura Tesei avanti di due punti. E non era neppure lo scenario peggiore: al Nazareno, la sede nazionale del PD, circolavano anche sondaggi secondo cui Proietti era indietro di quattro punti. E pochi giorni dopo, la vittoria del centrodestra alle regionali della Liguria avevano consolidato questo pessimismo.

Insomma, la vittoria di Proietti in Umbria nasce in parte in quei giorni: dalla decisione di modificare la campagna elettorale, puntando tutto sulla compattezza del partito e sulla battaglia per la sanità. E tra l’altro la collaborazione tra Alivernini e Agnoletti ha un suo valore simbolico.

Infatti Agnoletti in passato lavorò a lungo, tra gli altri, per Matteo Renzi, e ora cura la comunicazione di Stefano Bonaccini e di altri vari esponenti della corrente riformista, o moderata, del PD. Alivernini invece è sempre stato vicino a Schlein, e spesso viene accusato di essere un consigliere troppo invadente: quando i parlamentari lamentano l’isolamento della segretaria, e la sua scarsa propensione al confronto e alla collegialità, capita che tirino in ballo più o meno direttamente, e più o meno pretestuosamente, proprio il suo portavoce.

Questa rinnovata sintonia tra Alivernini e Agnoletti è dunque significativa anche perché mostra, dal punto di vista comunicativo, quello stesso rapporto di collaborazione che lega da tempo Schlein e Bonaccini, dopo le tensioni accumulate durante l’ultimo congresso. Alle primarie del febbraio del 2023 si erano sfidati portando avanti due idee molto diverse di cosa dovesse essere il PD: Schlein era espressione di una visione “movimentista”, più radicale, che invocava un profondo cambiamento; Bonaccini era un po’ il candidato dell’apparato, quello “vecchia scuola”, forte della sua fortunata esperienza di amministratore. Alivernini curò la campagna di Schlein; Agnoletti quella di Bonaccini. Dopo la vittoria di Schlein, però, i due hanno subito instaurato un rapporto di collaborazione, certificato dalla scelta di proporre Bonaccini come presidente del partito. E questo desiderio di evitare scontri e critiche ha generato qualche malumore nelle rispettive fazioni: nella corrente riformista c’è chi critica Bonaccini per l’atteggiamento eccessivamente accomodante, e tra i parlamentari più vicini a Schlein c’è chi vorrebbe una maggiore determinazione nel prendere le distanze dal precedente corso del PD. La collaborazione tra i rispettivi portavoce è emblematica di tutto ciò.

Ma al di là delle questioni interne al partito, la vittoriosa campagna elettorale del centrosinistra e del PD in particolare in Umbria è interessante proprio per il tema su cui si è scelto di concentrare le critiche alla giunta di centrodestra uscente.

Quando lo staff di Schlein ha deciso di indirizzare meglio la comunicazione di Proietti, intorno a lei c’era una certa confusione organizzativa. Il che è un po’ fisiologico quando si sceglie una candidata civica, cioè non iscritta ad alcun partito, che fa affidamento soprattutto a una sua squadra di consiglieri personali ma deve al tempo stesso appoggiarsi alle strutture delle liste che la sostengono sul territorio.

Proietti, che dal 2016 è sindaca di Assisi e dal 2021 è presidente della provincia di Perugia, aveva una sua portavoce, Valentina Isa, che era alla sua prima esperienza di campagna elettorale, mentre al Comune di Assisi restava il suo staff della comunicazione istituzionale che seguiva le faccende della giunta. Il segretario del PD umbro, il 38enne Tommaso Bori, ha curato un po’ l’organizzazione degli eventi del partito a sostegno di Proietti, ma spesso c’era la necessità di coordinarsi con gli altri partiti della coalizione, e specialmente col Movimento 5 Stelle locale ci sono state alcune discussioni.

Questa confusione organizzativa si rifletteva anche sul programma. Proietti aveva inizialmente fatto una lunga lista di impegni e di promesse, 54 pagine dense di proposte, alcune delle quali molto ampie e che avevano poco a che fare con le prerogative reali di una presidente di regione. Per esempio il fatto che Proietti si fosse detta personalmente contraria all’interruzione volontaria di gravidanza e al sostegno militare all’Ucraina avevano creato polemiche nella coalizione.

Così per i consulenti comunicativi del PD la priorità è diventata semplificare. Proietti indicava puntualmente la sanità come il principale fallimento di Tesei e della sua giunta. Nei collegamenti in diretta televisiva con le trasmissioni nazionali, si faceva sempre trovare davanti a un ospedale o a un ambulatorio a rischio chiusura, insieme a lavoratori, pazienti e manifestanti vari che protestavano contro le politiche regionali. Si è inoltre deciso di organizzare l’evento conclusivo della campagna elettorale, con la presenza di tutti i leader del centrosinistra, proprio davanti a un ospedale, quello di Terni.

In una certa misura le critiche sono andate anche oltre gli effettivi demeriti della giunta di Tesei. La Banca d’Italia segnala che la sanità umbra, pur tra le difficoltà che il Servizio sanitario nazionale ha ovunque, resta comunque al di sopra della media nazionale per quel che riguarda la qualità delle prestazioni ai cittadini, fatta eccezione per l’assistenza residenziale, e anche le accuse di favorire la privatizzazione rivolte all’assessore regionale (veronese) Luca Coletto sono state talvolta un po’ pretestuose.

Ma non c’è dubbio che le esigenze di far quadrare i conti, in un contesto generale di ristrettezza finanziaria, hanno spinto la giunta di Tesei a dismettere o ridimensionare alcuni presidi ospedalieri, o ad accorparne altri, e che la spesa sostenuta dalle Aziende sanitarie locali per rivolgersi a consulenti e collaboratori esterni è aumentata notevolmente negli ultimi cinque anni, proprio per far fronte alle carenze delle strutture. Ma alla fine la scelta di attaccare la giunta su questo ha pagato, almeno a giudicare dai risultati elettorali in due dei comuni su cui si sono concentrate le maggiori polemiche proprio per la chiusura di alcuni ambulatori: a Orvieto, governata da una sindaca di centrodestra, e a Spoleto, dove alle europee del giugno scorso Fratelli d’Italia aveva vinto, Proietti ha ottenuto la maggioranza dei voti, e il PD si è affermato nettamente come primo partito. Un altro segnale significativo è che la lista “Umbria per la sanità pubblica”, che era guidata da un ex sindacalista della CGIL ed era una delle cinque a sostegno di Proietti, proprio concentrandosi su questo tema ha ottenuto poco meno di 8mila voti, non pochi.

Peraltro è notevole che il centrosinistra abbia vinto in Umbria puntando sulla sanità. Nel 2019 infatti un’inchiesta su presunti illeciti nei concorsi pubblici in ambito sanitario aveva portato alle dimissioni della presidente di Regione Catiuscia Marini. Quel fatto di cronaca sancì la crisi del PD locale che portò poi alla prima storica vittoria della destra in regione nell’ottobre di quell’ann0, con il successo di Tesei. Nel 2024 la Corte dei Conti assolse Marini dall’accusa di danno erariale.