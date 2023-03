Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD

Elly Schlein, che lo scorso 26 febbraio è stata eletta nuova segretaria del Partito Democratico, proporrà Stefano Bonaccini come presidente all’Assemblea nazionale del partito, che si terrà domenica 12 marzo a Roma. L’accordo è stato raggiunto dopo un colloquio tra i due, avvenuto la sera di venerdì.

Schlein aveva vinto le primarie battendo lo stesso Bonaccini con il 53,80% dei voti.

È stato un risultato molto inaspettato: Bonaccini era dato da tutti come ampiamente favorito e aveva già vinto nel voto dei circoli, la fase in cui votano solo gli iscritti al partito. Schlein ha 37 anni ed è deputata dallo scorso settembre: prima era stata per oltre due anni e mezzo la vicepresidente dell’Emilia-Romagna proprio durante la presidenza di Bonaccini, e prima ancora europarlamentare.