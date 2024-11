In Brasile ci sono state due esplosioni, davanti al parlamento e alla Corte Suprema

Attorno alle 19:30 di mercoledì, le 23:30 italiane, ci sono state due esplosioni in Praça dos Três Poderes a Brasilia, l’area in cui ci sono la sede del parlamento, della Corte suprema e dell’ufficio presidenziale del Brasile: nella seconda esplosione è morto anche quello che la polizia della capitale brasiliana ritiene sia il presunto attentatore, che è stato identificato come Francisco Wanderley Luiz. Al momento non si hanno informazioni sulle sue motivazioni.

L’esplosione di un primo ordigno è avvenuta in un parcheggio della Camera dei deputati mentre la seconda, poco dopo, davanti alla sede della Corte Suprema, a poche centinaia di metri di distanza.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe fatto detonare il secondo ordigno dopo aver cercato di entrare nell’edificio: sul suo corpo sono stati trovati altri esplosivi e un timer. In seguito alle esplosioni è stato evacuato sia il personale della Corte che quello del parlamento. La polizia di Brasilia e quella federale hanno aperto due indagini.