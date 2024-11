In Spagna ci si prepara a nuove alluvioni

Martedì sera l’Agenzia statale di meteorologia spagnola (AEMET) ha diffuso un’allerta meteo in nove regioni del paese: le zone in allerta rossa (il livello più alto) sono attorno a Malaga, sulla costa a sud del paese, e a Tarragona, poco distante da Barcellona, nel nord-est. Le amministrazioni regionali delle zone messe in allerta hanno preso varie precauzioni per limitare eventuali danni: è stato fatto anche a Valencia e in vari comuni vicini, dove le disastrose alluvioni di appena due settimane fa hanno causato più di 200 morti.

Le allerte riguardano lo sviluppo di un fenomeno meteorologico che in Spagna viene chiamato DANA, dall’acronimo che sta per depresión aislada en niveles altos, “depressione isolata nei livelli alti” dell’atmosfera. È lo stesso che il 29 ottobre aveva causato le piogge e gli allagamenti nella Comunità Valenciana. In autunno è normale che sulla penisola iberica si creino le DANA: sono masse di aria fredda negli strati superiori dell’atmosfera, che causano delle instabilità atmosferiche (e quindi i temporali) quando si posizionano sopra a strati in cui invece la temperatura è significativamente più alta.

La DANA di fine ottobre era eccezionale per vari motivi: quella che si è formata in questi giorni dovrebbe essere meno intensa, ma è comunque difficile prevederne i possibili effetti. Le amministrazioni locali di varie regioni spagnole hanno preso misure per limitare i rischi, anche in seguito alle forti critiche ricevute da quella della Comunità Valenciana per i ritardi nel dare l’allerta e nella gestione delle alluvioni: sabato a Valencia 130mila persone hanno partecipato a una manifestazione per chiedere, fra le altre cose, le dimissioni dell’amministrazione regionale di centrodestra.

Sia Tarragona che Malaga erano state danneggiate dalla DANA che aveva interessato anche Valencia, a fine ottobre e nei giorni successivi. In queste città, a Valencia e anche in molti comuni vicini per mercoledì sono state sospese le lezioni nelle scuole e nelle università. Le amministrazioni regionali dell’Andalusia e della Catalogna (dove si trovano rispettivamente Malaga e Tarragona) hanno inviato una notifica ai cellulari dei residenti nelle zone a rischio tramite Es-Alert, l’apposito sistema di allerta spagnolo.

L’amministrazione dell’Andalusia ha chiesto a circa tremila residenti dei paesi più colpiti dall’alluvione di ottobre, fra cui Malaga, di lasciare le proprie case. In varie zone della Spagna è stato anche chiesto di limitare gli spostamenti in auto e di rimandare le visite non urgenti. Nella notte fra martedì e mercoledì inoltre diversi voli in partenza dagli aeroporti nelle isole Baleari sono stati sospesi a causa delle forti piogge.

L’allerta coinvolge l’Andalusia e la Catalogna (dove in varie zone è di livello giallo, arancione e rosso), buona parte della Comunità Valenciana (livello giallo e arancione), le isole Baleari, la Murcia, ma anche le Asturie, la Cantabria, la Galizia (tre regioni sulla costa atlantica), e la Castiglia e León, nella parte centro-occidentale del paese.

