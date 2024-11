Il centravanti più in forma d’Europa

Martedì sera in Champions League lo Sporting Clube di Lisbona ha vinto a sorpresa 4 a 1 contro il Manchester City. Tre dei quattro gol sono stati segnati dall’attaccante svedese Viktor Gyökeres, che ha confermato in maniera eclatante di essere l’attaccante più in forma – e decisivo – d’Europa in questo momento.

In questa stagione Gyökeres sta segnando più di un gol di media a partita: ne ha fatti 16 in 10 partite di campionato portoghese (solamente in una di queste non ha segnato), 5 in 4 partite di Champions League, 2 in 1 partita di Coppa di Lega portoghese e 4 nelle 4 partite giocate con la Nazionale svedese in Nations League. Ha segnato quindi 27 gol in nemmeno tre mesi. In totale, da quando è arrivato in Portogallo nell’estate del 2023, ha segnato 66 gol in 67 partite con lo Sporting.

Gyökeres ci ha messo un po’ a esprimersi a questi livelli, in realtà. Ha 26 anni e fino a due anni fa giocava in Championship, la serie B inglese. Lo Sporting lo prese dal Coventry dopo due ottime stagioni. Prima invece era andato piuttosto male al Brighton, sempre in Championship, e al St. Pauli, nella seconda serie tedesca. Ma nonostante i tanti gol segnati col Coventry, forse nessuno poteva prevedere che sarebbe diventato «il prossimo attaccante d’élite in Europa», secondo una definizione recente del Guardian.

E invece dall’arrivo allo Sporting, anche grazie al gioco offensivo proposto dall’allenatore Rúben Amorim (che tra una settimana passerà al Manchester United), Gyökeres ha avuto una crescita impressionante: il sito sportivo FourFourTwo lo ha messo al settimo posto in una classifica dei dieci migliori attaccanti al mondo. Nella scorsa stagione lo Sporting ha stravinto il campionato portoghese anche grazie ai 29 gol e 10 assist di Gyökeres, e in questa finora ha vinto 10 partite su 10 di campionato, segnando 35 gol e subendone solo 3.

Nelle ultime due partite Gyökeres ha segnato 4 gol all’Estrela e 3 al Manchester City

Gyökeres è potente ed efficace. Quando arriva vicino alla porta, tira quasi sempre molto forte e preciso, sia con il destro sia con il sinistro: «I tiri descrivono più di ogni altra cosa lo stile di gioco vorace e frenetico, massimalista, di Gyökeres», ha scritto Emanuele Atturo in un approfondimento sul sito sportivo Ultimo Uomo.

Gyökeres è anche un attaccante dotato di molta energia, che riesce a impegnare le difese per tutta la partita con continue corse veloci in verticale, in direzione della porta, e con un’alta intensità nel pressing, cioè nella rincorsa degli avversari quando la sua squadra deve recuperare il pallone. Il suo modo di giocare intenso e concreto, che non lascia spazio a particolari svolazzi, rischia però di far sottovalutare i suoi diversi talenti: «C’è di più nel gioco di Gyökeres oltre al semplice mettere la palla in rete e creare occasioni per i compagni, pur essendo questi i due attributi chiave per qualsiasi attaccante», ha scritto il Guardian, menzionando le sue ottime statistiche nel dribbling, nei palloni recuperati e nei passaggi chiave (cioè passaggi che possono portare a un gol) e definendolo «un attaccante tuttofare».

Da un lato insomma è un attaccante vecchio stile, di quelli strutturati fisicamente e concentrati principalmente su un obiettivo, cioè fare gol in qualsiasi modo possibile; dall’altro però è anche un calciatore moderno, che con gli anni ha aggiunto varie dimensioni al suo gioco, fino a diventare un centravanti completo. Come molti centravanti, ha anche un’esultanza distintiva: dopo ogni gol, Gyökeres incrocia le mani e se le mette davanti alla faccia, come a formare una maschera. All’inizio molti l’hanno associata ad Hannibal Lecter, e per questo Gyökeres è stato soprannominato “il cannibale”; in realtà pare sia un omaggio a Bane, il supereroe della DC antagonista di Batman.

L’esultanza di Gyökeres e un po’ di suoi gol e giocate

Le prestazioni di Gyökeres sono ovviamente state notate e oggi i media sportivi dicono che molte tra le principali squadre europee sarebbero interessate ad acquistarlo. Lo Sporting lo comprò per 24 milioni di euro, non poco considerando che arrivava dalla serie B inglese, ma l’estate prossima potrebbe rivenderlo al triplo, se non al quadruplo, visto che la sua clausola rescissoria (la cifra cioè per la quale lo Sporting sarebbe obbligato a venderlo) è di 100 milioni di euro.

In particolare Gyökeres sarebbe un obiettivo di diverse squadre in Premier League, il campionato inglese, a cominciare dall’Arsenal, che sta cercando un centravanti da un paio di stagioni. Oggi si parla anche del Manchester United, dove andrà proprio Amorim che lo aveva lanciato, ma dove c’è già un centravanti per certi versi simile, cioè Rasmus Højlund. In estate poi è arrivato anche Joshua Zirkzee. Sarà interessante, eventualmente, vedere se Gyökeres riuscirà a confermare questi livelli anche in un campionato più competitivo come la Premier League, dove il suo atletismo e la sua forza fisica potrebbero essere meno determinanti, contro difensori altrettanto forti e veloci.