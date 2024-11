Facce di americani in attesa

Mentre si sta ancora completando lo scrutinio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, moltissime persone in tutto il paese sono radunate in vari eventi pubblici in attesa dei risultati definitivi. Le foto della notte mostrano molte facce preoccupate tra i sostenitori della candidata dei Democratici Kamala Harris, e altre più ottimiste tra quelli del candidato dei Repubblicani Donald Trump, attualmente in vantaggio in parecchi stati.