La grande vittoria di Max Verstappen

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 che si è corso domenica al circuito di Interlagos, a San Paolo, grazie a una rimonta notevole. I due piloti francesi della Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Con questa vittoria, Verstappen consolida ulteriormente la prima posizione in classifica: è a 393 punti, seguito da Lando Norris della McLaren e Charles Leclerc della Ferrari, che domenica sono arrivati sesto e quinto, e in classifica sono fermi a 331 e 307.

Verstappen era partito in 17esima posizione a causa delle penalità subite nelle qualifiche, ma ha fatto una grande rimonta già nella prima parte della gara, che è stata sospesa prima per un incidente dell’argentino Franco Colapinto della Williams, e poi per via della pioggia.

Alla ripartenza era in seconda posizione, proprio dietro a Ocon e davanti a Gasly: dopo l’uscita della Safety Car ha superato il primo, riuscendo a mantenere il vantaggio fino alla fine della gara. L’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è stato costretto a ritirarsi dopo essere uscito di pista a causa di un testacoda.