A Paiporta si fanno lunghe file per l’acqua potabile

A Paiporta, la città di 23mila abitanti che è stata isolata dalla disastrosa alluvione nel sud-est della Spagna che ha causato la morte di 158 persone, mancano acqua potabile e cibo. A circa due giorni dall’esondazione del fiume Turia, che ha riempito di fango le strade che conducono alla città, gli abitanti non hanno ancora ricevuto beni di prima necessità dai soccorsi.

Per questo una parte di loro giovedì ha camminato fino a Valencia, il cui centro dista circa 7 chilometri, per raggiungere un supermercato funzionante. Altre persone si sono messe in fila con taniche e altri contenitori per raccogliere acqua potabile da una tubatura rotta, perché l’acqua fornita dalla Protezione civile è stata distribuita in modo razionato.

Il sito di notizie Diario 16 dice che alcuni negozi della città sono stati saccheggiati. Fonti di polizia del quotidiano Las Provincias hanno detto che 60 persone sono state arrestate tra Paiporta e altre città intorno a Valencia per essersi introdotte nei supermercati e in altri negozi chiusi. Non sapendo quando la situazione tornerà alla normalità, chi è riuscito a fare la spesa ha cercato di accumulare provviste per diversi giorni: anche per questo i negozi di Paiporta sono stati svuotati.

Le strade di accesso a Paiporta sono ancora piene di fango, quindi la circolazione è permessa solo ai mezzi di emergenza e alle persone a piedi.

Intanto sia nella Comunità Valenciana che nell’ovest dell’Andalusia, due delle regioni interessate dalle alluvioni, continua a piovere: è stata diffusa un’allerta meteorologica arancione per varie località. Inoltre è aumentato il numero delle persone morte accertate: sono state almeno 155 nella Comunità Valenciana, e 3 tra la comunità autonoma di Castiglia-La Mancia e l’Andalusia. Venerdì circa 1.700 militari si occuperanno della ricerca delle persone disperse, il cui numero non è stato comunicato.