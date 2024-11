L’ultimo Gran Premio di MotoGP non sarà a Valencia

L’ultimo Gran Premio di MotoGP di questa stagione non si farà a Valencia per via delle gravi alluvioni che ci sono state vicino alla città negli ultimi giorni, e che hanno provocato la morte di almeno 205 persone. Lo ha annunciato la Federazione Internazionale di Motociclismo con un comunicato pubblicato sul sito della MotoGP. La Federazione ha preso la decisione di annullare il Gran Premio di Valencia, che si sarebbe dovuto tenere dal 15 al 17 novembre, insieme alle autorità spagnole. Non è ancora stata comunicata la sede dove si svolgerà l’ultimo Gran Premio.

Venerdì mattina il pilota italiano Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e secondo nella classifica generale di questa stagione, aveva detto di non ritenere «giusto» disputare la gara finale a Valencia: «Andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, non sono disposto a scendere in pista».