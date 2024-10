La Via dell’Amore nelle Cinque Terre è chiusa di nuovo

Da sabato la Via dell’Amore delle Cinque Terre, la strada pedonale che collega Riomaggiore con la sua frazione Manarola, in Liguria, è chiusa di nuovo a causa del crollo di alcuni massi. La strada era stata riaperta a fine luglio per i residenti, e dal 9 agosto per tutti, dopo che era stata chiusa 12 anni fa per una frana: nel luglio dell’anno scorso era stato riaperto un tratto, i primi 160 metri partendo da Riomaggiore, a cui tre mesi fa è stato aggiunto l’ultimo pezzo.

Il comune di Riomaggiore ha spiegato che la decisione di chiudere la Via dell’Amore è dovuta a «un aggravamento della situazione legata al distacco di materiale roccioso» avvenuto nel fine settimana del 19 e del 20 ottobre. Il distacco dei massi è stato provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi: hanno sfondato la rete protettiva e danneggiato parzialmente la galleria “paramassi”, che era appena stata costruita e che copre una parte del sentiero. La parete di roccia da cui si sono staccati i massi è la stessa da cui si era generata la frana che 12 anni fa aveva ferito quattro turiste australiane, e che appunto aveva portato alla chiusura della strada. Fino a sabato la Via dell’Amore era stata chiusa per un giorno per via delle forti piogge e per un incendio.

Complessivamente i lavori di ripristino del sentiero sono costati oltre 23 milioni di euro, la maggior parte dei quali finanziati dalla Regione Liguria. Erano iniziati nel gennaio del 2022 e si erano conclusi lo scorso 19 luglio. Martedì sera il comune di Riomaggiore ha detto che è in corso un sopralluogo dei tecnici, che stanno verificando lo stato del sentiero per stabilire meglio le cause della frana. L’intervento per sistemare la parte danneggiata comincerà appena finita la valutazione dei tecnici. Al momento quindi non è possibile sapere quando riaprirà la Via dell’Amore.

