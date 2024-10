Bologna alle prese con i danni dell’alluvione

A Bologna estese aree del centro e della periferia sono ancora piene dei danni provocati dalla violenta alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel fine settimana: le piogge, molto intense, hanno causato esondazioni di fiumi e torrenti, provocando allagamenti nelle strade, nelle cantine, nei garage e nei primi piani di diverse case, oltre a interruzioni di corrente in varie zone della regione. A Bologna si sono allagate soprattutto diverse aree del centro, con migliaia di evacuazioni in tutta la provincia e una stima dei danni ancora molto incerta, anche perché nei prossimi giorni sono previste di nuovo forti piogge, che potrebbero provocare altri allagamenti e ulteriori danni.

A Bologna sono esondati i torrenti Ravone, Savena e Zena e Idice, allagando strade, case e varie attività commerciali. Il Ravone attraversa la città, e la sua esondazione ha provocato allagamenti soprattutto in via Saffi, nell’area nordoccidentale della città, oltre che in alcune vie del centro. È esondato anche il Reno, provocando allagamenti in via San Felice e via delle Lame, sempre in centro.

Sono passati un paio di giorni, ma i danni provocati dall’alluvione sono estesi e sono ancora in corso i lavori e le attività di volontariato per porvi rimedio. La zona più danneggiata è via Andrea Costa, una lunga via nella zona ovest di Bologna che collega il centro al quartiere Saragozza e allo stadio. Soprattutto nella parte più a ovest, l’alluvione ha trasformato la strada in una distesa di fango, cancelli sfondati dall’acqua e rifiuti ammucchiati: materassi, sacchi, mobili e cassapanche e mucchi di libri.

L’alluvione ha provocato danni soprattutto a chi abita o ha attività commerciali al piano terra: BolognaToday racconta per esempio del laboratorio del panificio “La bottega delle cose buone”, in cui le teglie di pizze e focacce esposte sul bancone sono ancora lì, ricoperte di terriccio. O della pasticceria “Venezia”, in cui i gestori hanno dovuto buttare tutta la merce acquistata per essere rivenduta durante il periodo di Natale, perché era conservata in magazzino e il magazzino si è allagato. Repubblica Bologna racconta invece di persone con automobili sommerse nei garage, sempre in via Andrea Costa, oltre che dei molti disagi provocati dalle interruzioni di corrente.

Anche nel quartiere Saragozza e nella zona di porta San Mamolo ci sono stati danni. Dal fine settimana, in tutte le strade della zona sono al lavoro anche volontari, tra cui molti studenti, che stanno spalando il fango e liberando le strade e le cantine delle abitazioni dagli oggetti.

Quella del fine settimane è stata la quarta alluvione in Emilia-Romagna in meno di un anno e mezzo, dopo quella avvenuta tra il 18 e il 19 settembre e le due di maggio 2023, che causarono la morte di 17 persone e danni per circa 8,5 miliardi di euro. La presidente della regione Irene Priolo, da poco nominata anche commissaria per l’alluvione, ha parlato di una «sorta di slavina d’acqua» che si è scaricata su Bologna dalle colline.