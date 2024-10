Jürgen Klopp farà il dirigente per la Red Bull

L’allenatore tedesco Jürgen Klopp, che in estate aveva lasciato il Liverpool dopo nove anni, comincerà un nuovo incarico nel calcio dal primo gennaio 2025. Non farà l’allenatore ma il dirigente, sarà “head of global soccer” alla Red Bull, che oltre a produrre bevande energetiche da anni investe nello sport e nel calcio, e possiede varie squadre in diversi continenti: il Lipsia e il Salisburgo in Europa, i New York Red Bulls negli Stati Uniti e il Bragantino in Brasile, tra le altre. Klopp, che ha 57 anni ed è considerato uno degli allenatori più bravi e influenti degli ultimi vent’anni, si occuperà della gestione di queste squadre, e dei giocatori.

Il programma della Red Bull sta ottenendo vari successi ed è apprezzato per il modo di giocare molto moderno delle sue squadre, oltre che per aver lanciato la carriera di molti giocatori giovani. Ma è anche molto criticato perché spesso quando il gruppo acquisisce una squadra ne smantella l’identità precedente, cambiandole nome, simboli e rompendo il legame tra club e tifosi.

Il fulcro del progetto è trovare giocatori giovani e promettenti da far crescere nelle squadre “minori” per poi farli passare in quelle più importanti, soprattutto il Lipsia, e infine rivenderli ad altre squadre generando profitti. Negli ultimi dieci anni dalle squadre della Red Bull sono usciti calciatori che oggi giocano nelle migliori squadre del mondo, come l’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland e quello del Chelsea Christopher Nkunku, ma anche Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Sadio Mané e Naby Keïta, che giocano o hanno giocato nel Liverpool.

Klopp lavorerà alla ricerca di nuovi calciatori e alla formazione degli allenatori. Il calcio proposto dalle squadre che ha allenato (prima del Liverpool, il Borussia Dortmund e il Mainz) è per molti versi simile a quello giocato dalle squadre della Red Bull: entrambi si basano sull’intensità, sulla ricerca costante della verticalizzazione (cioè di attaccare spesso con passaggi veloci verso la porta avversaria) e sul cosiddetto gegenpressing, il tentativo di recuperare il pallone subito dopo averlo perso e, una volta recuperato, di arrivare il più velocemente possibile a tirare in porta. Klopp vinse due campionati tedeschi con il Borussia Dortmund, mentre con il Liverpool, tra le altre cose, ha vinto un campionato inglese e una Champions League. Secondo diversi media, nel nuovo contratto con la Red Bull ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi per andare ad allenare la Nazionale tedesca, nel caso in cui decidesse di cambiare allenatore dopo i Mondiali del 2026.

