Il saluto di Jürgen Klopp al Liverpool

Domenica pomeriggio si è giocata l’ultima giornata di Premier League, il campionato maschile di calcio inglese: lo ha vinto il Manchester City, con due punti di vantaggio sull’Arsenal. Al terzo posto è arrivato il Liverpool, per la cui tifoseria ieri è stata una giornata particolare ed emozionante, visto che era l’ultima con il tedesco Jürgen Klopp come allenatore. Klopp era arrivato al Liverpool l’8 ottobre 2015 e in questi nove anni ha ridefinito lo status della squadra, rendendola una delle migliori e più entusiasmanti in Europa e vincendo una Champions League, una Premier League e diverse coppe nazionali.

I tifosi e i giocatori si sono molto affezionati a Klopp, che oltre a essere un eccezionale allenatore è anche una persona molto carismatica e divertente. Domenica ad Anfield, lo stadio del Liverpool, alla fine della partita l’allenatore tedesco ha cantato per l’ultima volta assieme ai giocatori l’inno del Liverpool “You’ll never walk alone” (Non camminerete mai da soli) sotto la curva, com’era successo in questi anni per celebrare le più importanti vittorie della squadra.

Lo scorso gennaio Klopp aveva detto che avrebbe lasciato il Liverpool e che si sarebbe preso almeno un anno di pausa: lo ha confermato anche domenica dopo la partita, vinta 2-0 dal Liverpool contro il Wolverhampton. Al suo posto, al Liverpool dovrebbe arrivare il nederlandese Arne Slot, che nelle ultime stagioni ha allenato il Feyenoord (una squadra di Rotterdam), vincendo un campionato e una Coppa dei Paesi Bassi.

