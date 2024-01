L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp lascerà la squadra a fine stagione

L’allenatore della squadra di calcio inglese del Liverpool Jürgen Klopp ha annunciato che lascerà il suo incarico a fine stagione. Klopp, che è tedesco e ha 56 anni, allena il Liverpool dal 2015, e in questi anni ha vinto tra le altre cose un campionato inglese nel 2020 e una Champions League nel 2019. La notizia che Klopp lascerà il Liverpool è inattesa, anche perché attualmente la squadra è prima in classifica nel campionato inglese. In una breve intervista Klopp ha spiegato che dopo tutti questi anni si sente «privo di energia» e che non pensa di poter più svolgere questo lavoro «ancora, ancora e ancora».

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024