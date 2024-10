A partire dal primo gennaio 2025 Stefano Cantino sarà il nuovo amministratore delegato di Gucci. Sostituirà Jean-François Palus, direttore generale del gruppo Kering, che possiede Gucci e diverse altre aziende di moda, e che ricopre temporaneamente la carica di amministratore delegato di Gucci dal 2023, quando si dimise il predecessore Marco Bizzarri. Cantino è stato a lungo manager di Prada, un altro marchio del gruppo Kering, e ha lavorato anche come direttore della comunicazione per Louis Vuitton, un marchio del gruppo LVMH. Da maggio era vice amministratore delegato.

Bizzarri, che era diventato amministratore delegato nel 2015, era stato decisivo nella grande crescita di Gucci di quegli anni, partendo dall’intuizione di scegliere come nuovo direttore creativo l’allora sconosciuto Alessandro Michele, che lasciò l’azienda nel 2022. Da qualche tempo però Gucci è in difficoltà economiche, anche a causa di un calo generale della domanda di beni di lusso: finora le collezioni del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno e la strategia di Palus non sono riuscite a risollevare l’andamento dell’azienda.

– Leggi anche: La moda non sta tanto bene