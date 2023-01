Sabato de Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci

L’azienda di moda Gucci, controllata dal gruppo francese Kering, ha annunciato di aver affidato a Sabato de Sarno il ruolo di direttore creativo, che negli ultimi otto anni era stato ricoperto da Alessandro Michele. De Sarno, originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 2005 in Prada per passare poi ad altre importanti aziende come Dolce & Gabbana e Valentino.

Nel suo nuovo ruolo di direttore creativo, de Sarno avrà la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa di Gucci nelle collezioni donna, uomo, pelletteria e accessori. «Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di Direttore creativo di Gucci», ha detto de Sarno. «Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire con la mia visione creativa per il marchio».

– Leggi anche: Alessandro Michele non sarà più direttore creativo di Gucci