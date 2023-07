Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci dal 2015, lascerà l’azienda a settembre

Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci dal 2015, lascerà l’azienda di moda italiana il 23 settembre. Bizzarri è stato decisivo nella grande crescita di Gucci negli ultimi anni, partendo dall’intuizione di scegliere come nuovo direttore creativo l’allora sconosciuto Alessandro Michele. Michele ha lasciato Gucci a novembre e l’azienda sta vivendo una fase più complessa: i ricavi di Gucci erano stati molto colpiti durante la pandemia e in seguito sono risaliti solo in parte.

La separazione da Bizzarri è stata annunciata con un comunicato dal gruppo Kering di François Pinault, di cui fanno parte Gucci e altre aziende del lusso fra cui Balenciaga, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent. Il direttore generale del gruppo Kering Jean-François Palus sostituirà temporaneamente Bizzarri, mentre una riorganizzazione più ampia del gruppo prevede la promozione di Francesca Bellettini, amministratrice delegata di Saint Laurent, a viceamministratrice delegata di Kering.

