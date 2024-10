Il calciatore spagnolo Andrés Iniesta ha annunciato il suo ritiro dal calcio

Martedì Andrés Iniesta, uno dei calciatori spagnoli più forti di tutti i tempi, ha annunciato ufficialmente la decisione di ritirarsi dal calcio durante una conferenza stampa organizzata per l’occasione a Barcellona. Era un ritiro annunciato, che Iniesta aveva anticipato la scorsa settimana sui social.

Iniesta ha 40 anni e nella scorsa stagione aveva giocato nell’Emirates, una squadra del campionato di calcio degli Emirati Arabi. A livello internazionale è noto soprattutto per i risultati raggiunti con il Barcellona, in cui giocò dal 2000 al 2018 vincendo tra le altre cose 9 campionati spagnoli e 4 Champions League, la massima competizione europea per squadre di club.

Tra il 2008 e il 2012, sotto la guida di Pep Guardiola, Iniesta formò insieme ai compagni di squadra Sergio Busquets e Xavi il centrocampo più forte e spettacolare di quel periodo. Insieme contribuirono a definire il cosiddetto “tiki taka”, uno stile di gioco basato su una serie di passaggi molto fitta e sul controllo del possesso palla e dello spazio. In quegli anni Iniesta fu anche un giocatore fondamentale della nazionale spagnola, con cui vinse due Europei (2008; 2012) e un Mondiale (2010). In particolare, ai Mondiali del 2010 in Sudafrica segnò il gol decisivo per la vittoria della Spagna, ai supplementari della finale contro l’Olanda. Dal 2018 al 2022 giocò invece nel Vissel Kobe, una squadra giapponese, con cui vinse una Coppa dell’Imperatore (2019) e una Supercoppa del Giappone (2020).